大嶼山自駕遊配額使用率逾9成　明年次季擬增至每日50個

「大嶼山自駕遊」計劃推出5年多以來，需求持續殷切，整體使用率超過90%。為方便市民前往大嶼山南部，且發展當地旅遊業，運輸署今(21日)提出在明年第二季起優化計劃，包括每日配額上限由25個增至50個。同時為加強計劃透明度和公平性，將同步推出相關抽籤系統，詳情將適時再作公布。

運輸署表示，「大嶼山自駕遊」計劃第二階段的建議安排，已考慮了計劃使用情況、市民需求、嶼南的道路狀況和交通設施，以及對環境的關注等因素，其中運輸署建議增加發放配額，由現時容許每天最多25輛私家車，經大嶼山封閉道路前往昂平、大澳、長沙和梅窩等地，倍增至50輛。

至於每日10個配額將預留電動私家車申請，推廣使用電動車輛以提升環保；電單車配額則會取消；出租車方面，運輸署擬以試行形式，增設每日5個出租車配額，方便行動不便的人士前往大嶼山南部，而旅遊巴每日40個配額則維持不變。

運輸署又交代，向來重視大嶼山南部道路行車狀況，現時已在嶼南牛隻經常出沒的地點設置48個「小心牛隻」路牌。此外，運輸署亦在2019年3月安排工務部門於東涌道近

石門甲道增設「注意路上牛隻」的路牌，以提示駕駛者。署方又指，根據交通意外的統計數字，「自駕遊」自2016年推出以來，嶼南交通意外的數字並沒有上升的趨勢，而運輸署的紀錄亦顯示沒有參與「自駕遊」的私家車涉及有關交通意外。