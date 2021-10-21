廉署起訴6人涉向三跑建築工人收賄 涉及回佣7萬元

廉政公署年初採取執法行動，打擊向建築工人索取及收受非法回佣的不法行為，今日(21日)落案起訴6名香港國際機場第三跑道項目分判商員工，控告他們涉嫌從另外11名人士索取及收受非法回佣共約7萬港元，協助對方獲分判商聘用。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，向律政司徵詢法律意見後，現階段分3宗案件起訴4名「工頭」，以及協助4人向他人收取非法回佣的2名建築工人。

被告分別為鄧浩然(42歲)、何純貴(37歲)、顏綸鋒(52歲)、許桂鍛(38歲)同為德鑄工程有限公司「工頭」；以及羅振益(37歲)、林偉武(51歲)同為德鑄建築工人。6人全部獲廉署准予保釋，下星期一(25日)在西九龍裁判法院答辯。

6人被控共13項罪名，即2項代理人索取利益及4項代理人接受利益。德鑄於案發時是「三跑」項目的分判商，負責招聘建築工人進行各類工程，而招聘主要靠建築工人介紹。鄧浩然、何純貴、顏綸鋒及許桂鍛任職「工頭」，帶領包括羅振益及林偉武在內的建築工人，在項目工地進行木工工程。

廉署提醒建築工人，如有人向他們索取非法回佣，應立即向廉署舉報。廉署會繼續密切留意業內有關情況，須要時採取適當執法行動。