3區議會形同停擺　8區欠11正副主席

區議員宣誓完結，人數大減導致多區區議會因人數不足無法召開會議，甚至無法補選正、副主席，區議會如同「停擺」，當中包括中西區、南區及黃大仙，8區議會共11個正副主席空缺。縱使建制在多個區議會中成功「翻盤」，但主席或副主席之位已已由泛民補選頂替，故仍由泛民「坐穩」。

區議員宣誓後，多區正、副主席出現空缺，當中東區、黃大仙及沙田，正副主席均懸空，但礙於多個原因，預料該等區議會將樣無法進行補選及召開大會，令區議會無法恢復正常運作。

其中一個原因是，區會人數少。根據《區議會條例》，區議會正、副主席如果懸空，補選需要有3名不同議員提名及附議，不可自我提名，即至少需要4名區議員，才可完成程序。中區剩3人，無法進行選舉。而正式宣誓後，黃大仙僅剩2人，同樣無法補選。

至於南區早前剩4人，理論上能選出主席，但副主席司馬文指彭卓棋因初選案被控「串謀顛覆國家政權罪」，他其中一項保釋條件，是不能參與任何選舉，導致選舉擱置，而目前彭更被DQ，南區區議會剩下3人，要重新選出主席更是不可能。

另一方面，區議會建制及泛民人數相等。剩6名區議員的東區區議會，建制泛民人數打成3比3平手，兩邊都無法取得足夠的提名及和議票，讓正、副主席選舉無法舉行，未知如何解決，大會或無限期停擺。至於同樣「打和」荃灣區議會，主席前公民黨陳琬琛成功過關，相信影響不大，只是原本荃灣區議會副主席李洪波遭DQ，在建制及泛民人數相等情況下，副主席一位不知將花落誰家。

至於葵青區議會，在早前區議員辭職潮後，建制人數仍少於泛民的情況下，不想重蹈覆轍將副主席一職又再落入泛民手中，5名建制區議員請假，導致法定人數不足而流會，宣誓後，建制成功翻盤，人數較泛民多，預料將不會再拖，短期內選出副主席一位。惟該區仍有危機，若主席梁錦威最終被DQ，在建制人數較多情況下，主席位將同落建制手中。

類似情況的還包括屯門區議會，早前曾二度流會，未能選出新主席，最新該區泛民人數仍較建制多，料由泛民奪得主席之位。而元朗方面，宣誓後泛民全軍覆沒，剩下12名建制派，該區順理成章由建制掌控。

多區區議會局勢出現變化，其中9區建制人數較泛民多，由建制掌控主導權。不過，西貢、北區及葵青區區議會雖由建制重奪主導權，但該3區中，西貢區主席周賢明、副主席蔡明禧，北區主席羅庭德成功宣誓，故仍坐穩主席或副主席席位。至於葵青區主席梁錦威被還押當中，未作宣誓，但主席一位仍由他擔任。