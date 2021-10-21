調查指青少年搵工首要考慮興趣　最多人盼投身電競

青少年職志發展興趣的變化甚大，有調查於今年7至9月在網上訪問全港18間中學接近3,000名本地中學生。結果發現，最多中學生有意投身的行業是「電競、數碼、資訊及電訊科技」，其餘行業依次序為「專職醫療人員」、「醫護人員」、「體育運動」、「會計、核數」、「文化及藝術」、「小學教師、中學教師」、「時裝設計師」、「經濟研究、投資分析、數碼顧問」、「平面、產品設計師」，以及「法律（律師/法律人員）」。調查指，青少年揀選職業時，最重視發揮興趣或所長、有意義、工作有挑戰性、工作收入穩定高薪等因素。

負責的市場調查公司總監劉瑞芝指，是次調查發現本地青少年偏好加入科技、醫療、會計、經濟、數碼研究、投資發展等行業，奧運效應也引起中學生投身體育產業的興趣。此外，本地初、高中學生對行業興趣不盡相同，反映高中學生的行業興趣跟未來高等教育選科有相當關係。

為幫助青少年了解心儀行業，配對自我興趣，有機構推出青少年發展計劃，預計超過1,000名本地青少年受惠。計劃將劃涵蓋四個項目，包括透過模擬人生遊戲，讓青少年學習「選擇路向」和「責任承擔」的關係，重新訂立正確人生觀及面對未來；提供職場體驗，讓高中學生加深認識不同行業的發展機會。

人力資源顧問徐玉珊分享，後疫情時代下，新、舊工種的要求不斷演變，青少年必須做好準備，應對就業的市場變化。