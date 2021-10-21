渣馬10.24起步　須戴檢測手環證無染疫　參賽者冀跑得安心

渣打馬拉松將於下周日(24日)舉行，今屆18,500名參賽選手於今日(21日)至本周六(23日)可按早前的網上預約指定時間內，到銅鑼灣維多利亞公園領取選手包，並按防疫要求，在園內接受賽前72小時內的新冠病毒檢測；檢測後要即場戴上識別手帶至比賽後才可除下。不少參賽者坦言，大會林林總總的防疫措施的確「幾麻煩」，以今日為例，由於早上至中午時段人流比較多，而且參賽者要經過幾個關卡，整個流程差不多1小時，漫長等候實令人鼓譟，但始終疫情下能復辦的大型體育活動已很不容易，故樂意體諒配合，希望大家跑得開心同安心。

東網記者今日中午12時親身到維園視察，儘管下着毛毛細雨，不少參賽者都依然留守於職員所架起長長的鐵架裡面安靜排隊，等候登記及檢測，現場秩序井然。園內築起多個白色有蓋帳篷供工作人員工作。

半馬馬拉松參賽者曹小姐表示，跑手領取選手包後，便會按工作人員指示，走到檢測區，接受病毒檢測後，然後便會戴上識別手帶，整過流程連排隊，需時約1小時。她又指渣馬已停辦2年，自己大會均有充足時間去準備迎接賽事，故此有相當期望。對於最近有商店免費提供指定服飾予跑手參賽的爭論，她個人覺得是有些人過分解讀，自己並不覺有太大不妥，只要不影響他人便可。

全馬馬拉松參賽者劉小姐則表示自己上年本來已報名，可惜最終因疫情停辦，對於今年復辦馬拉松感高興。操練方面，她指自己剛剛重拾操練，故對成績抱平常心，志在參與。她對大會多樣的防疫措施十分體諒，始終疫情仍然持續，能舉辦多人參與的賽事已很不容易，如果「行多幾步」就可以保障所有人，又可令大家跑得開心及安心，即使有少許不便，相信自己及其他跑手也是十分樂意。

另一位全馬參賽者指，要戴檢測手帶超過3日，其實很不方便，但為防疫仍算合理。他指自已是渣打馬拉松常客，去年停辦後，今年特意捲土重來。大會方面要求跑手除比賽期間，在起跑前與比賽後均要佩戴口罩，他認為合理，但擔心屆時會有口罩滿地的情況，增加細菌傳播風險，希望參賽者自律。至於服飾方面，他表示現在社會氣氛相當敏感，自己只會穿着普通衣服參賽。