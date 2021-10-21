失業率稍回落至4.5%　 全港仍有逾18萬人無工開

新冠肺炎疫情緩和，失業率亦相對有所改善。政府統計處今(21日)公布，今年7至9月經季節性調整的失業率為4.5%，與6至8月比較，下跌0.2個百分點，但仍有180,600人失業；同期的就業不足率為2.1%，跌0.1個百分點。勞工及福利局局長羅致光表示，隨着經濟復甦更形穩固，勞工市場進一步改善。

統計處指樓房裝飾、修葺及保養業、專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動），以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業情況有相對明顯的跌幅，下跌0.2至7.2個百分點。就業不足率方面，下跌主要見於建造業、零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

總就業人數由今年6至8月的3,651,700人，上升7至9月的3,658,000人，增加約6,300人。同期總勞動人口為3,838,600人，與早前大致相若。失業人數則由187,700人跌至180,600人，減少約7,100人

勞工及福利局局長羅致光表示，隨着經濟復甦更形穩固，勞工市場進一步改善。展望未來，勞工市場情況將取決於經濟復甦的步伐。消費券計劃應在短期內繼續支持與消費相關的活動。然而，環球疫情的發展仍是經濟及勞工市場前景的主要不確定因素。社會各界應對2019冠狀病毒病疫情保持警惕，並努力實現更廣泛的疫苗接種。政府會繼續密切留意相關情況。