產婦分娩後大量出血死亡　顧問醫生指已按指引用催生素

一名雙程證產婦5年前在伊利沙伯醫院生產，在催生後大量出血，結果不幸離世，事後判斷與羊水栓塞有關。死因庭今天（21日）繼續就事件展開研訊，婦產專科顧問醫生陳從心作供指，伊院在事後更新3項指引，包括使用催產素指引、產後出血處理指引及大量出血輸血指引，以減少產婦子宮過度刺激。而羊水栓塞情況罕見，機會率只有4萬分之一，故醫院沒有因預防羊水栓塞而更改指引。

死者梁金笑，終年33歲。陳醫生作供指，院方舊指引表示正常宮縮頻率為每10分鐘3至5下，新指引則為3至4下，宮縮頻率超出安全範圍應減省催產素份量。昨天有證供指死者產前宮縮頻率一度達每10分鐘5至6下，陳同意死者當時宮縮頻率稍高，但強調負責醫生已經按當時的指引減少催產素用量，其處理無可厚非。

昨天有證供指死者在9時35分開始大量出血，11時25分被送往手術室，陳今天指自己在11時48分得悉情況並趕到手術室。家屬代表律師認為院方應更早安排高級醫生到場，陳同意負責醫生可以更早通知他到場，但他也不會改變治療方式。陳補充，醫院事後更新指引，產婦若出血超過1000毫升，應立即通知有4年或以上經驗的專科醫生到場，若出血超過1500毫升，則應尋求專科顧問醫生到場。

陳昨天指出死者生前失血近16000毫升，按其體重計算，等於全身換血3次。新指引訂明若遇產婦大量出血，應在何時啟動大量輸血程序，以及如何到血庫取血。