國際環保展月底舉行　電動電單車充9小時可行駛150公里

新冠疫情逐漸緩和，各大型活動、展覽陸續開展，國際環保博覽將在本月27日至30日於香港會議展覽中心舉行，吸引180家參展商參與，當中有來自加拿大、日本及瑞典展團來港支持。另有不少本地買家參與，趁政府大力推行電動車普及化要研發、提供服務，當中有展商展示電動車充電設備，透過智能平衡輔助系統，協助舊式樓宇電力供應，減輕供電負荷。

然而貿發局副總裁周啟良今(21日)指，現時通關日子未明，因應本港防疫隔離措施，海外、內地參展商卻步亦令國際展覽停辦，形容現時面向商界的B2B展覽面臨「好高難度」，現時只能以實體混合網上形式舉行，但局方未有打算把展覽撤出香港。

現時在堅尼地城與葵芳兩政府停車場設置94個充電器，較原先可充車輛數量提升1倍。亦有展商展出電動電單車，可用普通插頭支援充電，充9小時便可行駛最多150公里，有助商用電單車普及化，公司為香港總代理，現正與本地連鎖快餐外賣公司接觸。另亦有科技公司展出其發泡膠回收車，以其專利溶液溶化發泡膠，再運到廠房進行回收，每日回收量可達半噸，即約500公斤，現有前往青衣、粉嶺街市、其他商場等協助回收。

貿發局副總裁周啟良表示，疫情逐漸緩和，今年已做了16場大型活動，而去年因疫情改在網上舉行的國際環保博覽，今年將會重新以實體展及網上模式舉行。對於商務及經濟發展局在7月時指，過去16個月共有176個展覽被延期或取消，亦有展覽業界憂慮海外參展商會轉向其他國家辦展。

周啟良指去年舉行了3次大型網上展覽，但隨疫情緩和，企業對客戶B2C的展覽，現時已可順利舉行，又指如剛過去的書展有64萬人進場，11%為非本地人，證明本港展覽亦有一定吸引力。然而，依靠國際買家與參展商的B2B展覽，他承認在現行隔離措施下有相當大的難度，期望現時以實體、網上模式舉行，維持本地認受性及幫助中小企覓商機。他指以貿發局一年舉辦30多個活動，現時未有計劃把活動撤出香港。