按摩店涉無牌及賣淫案　將處理曾光顧的高級警官證詞是否相關

警務處國家安全處首任處長蔡展鵬，懷疑於今年3月光顧無牌按摩院。事後涉事按摩院3名女按摩師及租用按摩院所在地址的男子，被控經營賣淫場所及無牌按摩院等罪。4名被告否認控罪，案件今午（21日）在東區法院作審前覆核。辯方指得悉當日有高級警官在場接受非法服務，但控方沒有提供其證人供詞或將其列作證人，形容難以置信，質疑控方故意隱瞞。控方回應指，該警官的供詞涉及內部紀律聆訊，認為與本案控罪無關，毋須向辯方披露。裁判官鄧少雄最終將案件排期於11月10日，就該警官供詞相關性進行內庭聆訊。

案中被告依次為李亦晴（36歲、按摩師）、元秋香（34歲、無業）、張明芳（35歲、按摩師）及胡炳雄（61歲、男、無業）。控罪指，元於2020年10月28日，在灣仔莊士敦道191至193號勝意大樓一單位之「Viet Spa」，管理於上址經營的賣淫場所；張於2020年11月5日，在上述地址管理賣淫場所；李及元於2021年3月19日，在上述地址管理賣淫場所，及管理沒有有效牌照的按摩院。胡炳雄則被控於2020年10月28日至2021年3月19日，在上址經營賣淫場所，及在上址經營沒有有效牌照的按摩院。

胡炳雄的代表大律師投訴指，控方未有提供全部閉路電視影像片段，而且影像中除了被告以外的所有人士，均被「打厚格」。控方回應稱案件涉及的閉路電視影像總長度達7500小時，出於實際考慮而僅提供相關片段，辯方可以先到警署觀看片段，再下載所需片段。鄧官其後下令控方需於4星期內將所有影像片段的副本交予辯方。

辯方續積疑指，控方將所有片段翻看後再為片段「打厚格」是畜意隱瞞，因辯方得悉當日有一名非常高級警官在場接受非法服務，但控方未能提供其證人供詞或列作證人，辯方形容難以置信。惟控方指，該警官的供詞涉及內部紀律聆訊，認為與本案控罪無關，毋須向辯方披露。裁判官鄧少雄則指，得悉本案性質，一名高級警官身處指稱賣淫場所，明白該警官的供辭會對辯方有影響，最終將案件排期11月10日，就其供詞相關性進行內庭聆訊，並為案件進行第2次審前覆核。