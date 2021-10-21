賽諾菲回收4種降血壓藥物　衞生署：暫未接獲不良反應報告

衞生署今日(21日)公布，同意持牌藥物批發商賽諾菲香港有限公司(賽諾菲)採取預防措施，從市面回收4種含有雜質的產品，均是用於降低血壓的處方藥物。署方表示至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，又指正在服用這些產品的病人不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見。

須回收的產品分別是卡壓舒150毫克藥片(香港註冊編號:HK-42891；批次編號:AA365)、卡壓舒300毫克藥片(香港註冊編號:HK-42892；批次編號:AA691)、樂壓舒150／12.5毫克藥片(香港註冊編號:HK-49777；批次編號:AA557)及樂壓舒300／12.5毫克藥片(香港註冊編號:HK-49778；批次編號:AA510、AA549)。根據賽諾菲的資料，以上產品曾進口香港並供應予醫院管理局醫院、衞生署診所、私家醫院、私家醫生、社區藥房，以及轉口到澳門。

衞生署表示，今日接獲賽諾菲通知，相關海外製造商發現上述批次產品中的有效成分含有高於可接受水平的疊氮雜質。作為預防措施，賽諾菲自願從市面回收上述批次產品。

疊氮雜質被認為是一種突變原，可以引起細胞內脫氧核糖核酸(DNA)的變化，並可能增加患癌症的風險，但疊氮雜質導致人類癌症的風險尚未清楚。海外藥品監管機構一直在審查藥品中發現的疊氮雜質對安全性的影響。

衞生署將會繼續密切監察事件的發展和海外藥物監管局就該藥物發出更新的安全評估，以考慮任何必要的跟進行動。