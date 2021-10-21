M+當代博物館下月開幕　「九龍皇帝」曾灶財墨寶打響頭炮

西九文化區M+當代博物館將於下月12日正式開放予公眾參觀，展出約1,500件作品。博物館設有6個專題展覽，其中包括「九龍皇帝」曾灶財的墨寶。

開幕展將由6個專題展覽組成，展示博物館由2012年開始搜羅的藏品，包括視覺藝術作品、流動影像作品、設計品、建築項目、檔案藏品等。而在M+地下的展館，將展出名為「香港：此地彼方」的展覽，展現本港的演變及自1960年代起至今的獨特視覺文化，並由「九龍皇帝」曾灶財的墨寶打響頭炮。此外，時光亦會倒流至60年代香港新水墨運動萌芽之時，館藏亦包含海報，包括70年代政府新聞處委託英國插畫師許敬雅設計的「垃圾蟲」海報，以及唱片封套等，見證流行文化、平面設計、攝影共冶一爐。

至於2樓的希克展廳，就可於「M+希克藏品：從大革命到全球化」展覽當中，按時序回顧1970年代至2000年代中國當代藝術的發展。

另外，博物館内亦有由建築師張智強設計的《變形蝸居》藏品，該藏品雖只有344呎，但其牆身可以移動，拉開置物架可以浸浴，電視牆身後面還收藏了一個廚房，並盼透過作品反映單位細不等於空間窄、住得細亦不等於住得差。

M+香港視覺文化策展人彭綺雲指，希望所有入場市民，尤其年輕的觀眾能透過不同的展品，認識更多香港視覺文化發展。從M+開幕日起計12個月內，持有有效身份證明文件的香港居民可免費參觀M+展廳展覽。