包點夾附茶錢行賄招聘主任求職　女保安員認罪候判

廉政公署早前落案起訴一名女保安員，指她向一名地產發展商招聘主任提供賄款共5000港元，並把當中的2000港元「茶錢」放在一袋包點內，以求對方協助她獲聘為保安員。該女保安及後被控兩項向代理人提供利益罪名，今（21日）東區法院承認該兩項控罪，裁判官鄧少雄將案件押後至11月12日判刑，以待索取被告的感化及社會服務令報告，並批准被告以現金保釋候判。

51歲被告柯美景承認兩項向代理人提供利益罪。案情指太古地產有限公司(太古地產)於今年2月中招聘保安員。被告申請有關職位並出席了網上面試。被告於今年3月2日收到評審其表現的太古地產招聘主任通知指其申請並不成功。她其後向該招聘主任發手提電話短訊，要求對方下次招聘時給予她幫助。

被告翌日致電該招聘主任，表示會送贈一些自製包點給對方。同日下午，被告把一袋包點放置在該招聘主任辦事處的接待處，並以手提電話短訊要求對方不要將包點交給他人。招聘主任向其上司匯報事件，其上司隨後安排把該袋包點棄置。兩日後，招聘主任收到數個由被告發出的手提電話短訊，該些短訊稱之前已向對方提供了2000港元「茶錢」，若她獲聘及通過試用期，會再向對方提供3000港元。招聘主任立即向其上司匯報事件，但他們無法尋回該袋包點及2000港元。據案情指被告將2000港元「利是」放入該袋包點內送到招聘主任辦事處，及後亦向招聘主任發出上述短訊。