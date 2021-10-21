新界東北海岸現大量垃圾　膠樽佔多數　不少為內地包裝

海洋垃圾污染問題嚴峻，環保團體「美麗海岸關注組」於今年5月至8月進行新界東北海岸垃圾普查，發現海岸垃圾繁多，以膠樽為主，單是膠樽已發現近600個，本地內地膠樽四處都有。團體推斷是行山人士所為，呼籲政府部門針對性處理海岸垃圾問題。

是次「新界東北海岸垃圾普查」總距離達33公里，共分8次進行，前後動用20位義工在炎熱的天氣下利用綑邊步行方式進行垃圾調查，利用淨灘器材紀錄垃圾的數量(面積計)、垃圾類別、品牌類型，及追蹤主要來源。

普查報告發現，本地膠樽數量超乎想像，單是膠樽已發現近600個，而維他品牌膠樽冠絕統計，高達130個，其次是屈臣氏。報告推論多數為行山人士所為。而8次普查路線的位置都非常接近深圳，所以亦發現不少印有內地牌子的膠樽及食物包裝。

因疫情關係，義工沿途亦發現不少醫療用品，包括被棄置的口罩、藥樽等，另外還有其他日常用品、煙頭及漁業用具，難逐一點算。

美麗海岸關注組主席李以強建議，中港兩地政府加強宣傳兩城海岸垃圾教育，同時促請食物環境衞生署應擴大清潔範圍、增設更多東北海岸垃圾監察點，致力減少海岸垃圾，保護海岸清潔。