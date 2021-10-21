發短訊恐嚇炸《東方》　小巴司機半日後落網

「犯東方者，實捉到你」。東方傳媒機構（下稱「東方」）秉持創報精神，無時無刻為民發聲，惟得人心者難免招來惡意攻擊，近年屢受誹謗貼文及失實言論中傷，甚至施加恐嚇威脅。今日(21日)有賭客疑「輸波」後以東方為洩憤目標，深宵傳來惡意訊息，除夾雜粗言穢語，更揚言要炸毀公司建築。東方無畏無懼即時報警，滋事者終在半日內落網。議員指不法之徒借恐嚇等方式發洩情緒，長遠對傳媒造成「寒蟬效應」，促當局嚴正執法，以刑制暴！

東方服務市民，歷年來揭露無數社會大小問題，不偏不倚仗義執言，以專業認真的內容獲得讀者信賴支持，贏得無數掌聲背後，亦成為有心人士的攻擊目標，持續試圖將東方拖入「暴風圈」，藉惡意中傷和誹謗煽動仇恨，甚至在網上同惡相濟，聯同其他宵小之徒積非成是，出盡「口術」損害東方聲譽，當中更將恐嚇視作等閒，妄圖令東方畏怯退縮。

今日凌晨3時許，惡意訊息突然傳至東方接收讀者投訴的WhatsApp平台，短短數句內容充斥惡言惡語，同時夾雜不堪入目的粗口，其中一句「聽日炸X咗東方日報」最為聳動，令人望之駭然。東方重視事件，嚴肅處理威脅言論，至早上約9時報案處理。警方經了解後，將案件列作刑事恐嚇，交由大埔警區重案組跟進，並從歹徒發送的訊息順藤摸瓜，迅速鎖定源頭，接報約5小時後在區內拘捕一名涉案男子。

據悉，被捕男子居住富善邨善翠樓，報任小巴司機，他接受盤問時聲稱是「賭波」失利，深深不忿下遷怒東方，繼而作出恐嚇滋擾。由於案件涉及炸彈，警方不敢輕率，至傍晚6時許押同疑犯到住所搜屋，期間出動爆炸品搜索犬，暫無進一步發現，完成搜查後離開。

惡徒再犯東方，議員葛珮帆指摘相關人士無法無天，透過恐嚇宣洩情緒，意圖令報道真相的傳媒擔驚受怕，製造「寒蟬效應」，並認為有人打着言論自由的旗號口沒遮攔，又以為隱身在網絡或通訊軟件背後可避過刑責，如此情況日漸普遍，使人心憂。

她指今次快速破案，足以發揮警告作用，而針對流言蜚語及接連不斷的恐嚇，有關部門必須嚴正執法，盡快制訂有阻嚇性的刑罰，遏止歪風續吹。