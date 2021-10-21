政Whats噏：家中長輩患哮喘　許樹昌矢志讀醫

要成為杏林國手，當然要有良好嘅教育，而入到名校就讀就更加係踏上青雲之路。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日(21日)出席佢嘅母校、香港老牌名校聖保羅書院170周年嘅校慶活動，期間佢提到自己之所以做醫生，唔單止係因為對醫科感興趣外，影響佢日後發展至深嘅人，竟然係一位家中長輩喎。莫非呢一位長輩都係名醫？

其實許樹昌所提到嘅長輩並唔係醫生，而係長期遭受哮喘困擾嘅病人，而呢位病人就係佢嘅婆婆。話說年少嘅許樹昌，不時目睹婆婆哮喘病發，咳得非常辛苦，尤其係冬天同埋夜晚，病況特別嚴重。佢看在眼裏覺得好唔安樂，於是立志向醫科發展，睇吓有無方法可以幫婆婆紓緩病情。

講起婆婆，當然唔少得公公啦！之不過，許樹昌聽婆婆講，公公生前經常咳嗽，仲要咳出血添，結果只係活到三十多歲就撒手塵寰，其後許樹昌讀醫科不斷鑽研，推斷公公係罹患俗稱「肺癆」嘅肺結核而身故。其實昔日嘅香港社會，肺癆係一種好常見，兼且對健康有莫大損害嘅傳染病，以致舊時嘅港人往往談肺癆而色變。許樹昌見患上呼吸疾病嘅巿民為數不少，從醫嘅道路就選擇向呼吸系統科發展，多年下來卓有成就，仲成為有關方面嘅權威添！

今日同許樹昌一齊出席校慶活動嘅醫學界人物，仲有中文大學醫學院副院長胡志遠、醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷等。而聖保羅書院嘅校友同應屆學生，就喺一輛電車設計車身圖案以象徵「保羅友情」，以配合一連串嘅校慶活動，期間另一位校友，現任海洋公園行政總裁黃嗣輝登上電車，即席以法國號吹奏校歌，向母校致敬。