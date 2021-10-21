全面禁止電子煙草案通過 　團體憂阻海外使用者來港旅遊

立法會今(21日)三讀通過《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》，全面禁止加熱煙、電子煙等另類吸煙產品的修例，草案將於刊憲6個月後生效。然而各界對此好壞參半，不少醫療團體對通過草案表示歡迎，認為可杜絕煙草以另類煙形式於香港流行蔓延，惟關注煙草團體反駁，斥政府以非科學非理性式處理，一刀切監管，旅遊業指會窒礙加熱煙使用者來港。

吸煙的禍害眾所周知，在過去數年冒起的加熱煙或電子煙，標榜為不含尼古丁，有助煙民戒煙，因而惹起應否被禁的爭議。現時立法會通過全面禁止加熱煙，美國克林信大學經濟系副教授徐家健對議案通過感到失望，批評政府做法「不睇證據、不睇國際做法、不留意專家意見」，形容是「一班原本反吸煙的人，只要與煙有關都支持禁制」，對傳統香煙亦未有如此嚴苛，「誰易欺負就欺負誰」。他續指，政府應將加熱煙及電子煙以類型、味道分開處理，並且以傳統香煙為標準，按比例訂定稅收。

煙草事務協會亦表示極度失望及遺憾，批評政府不理會社會各方意見，以非科學非理性式處理另類吸煙產品，指現時歐盟27個國家只有馬爾他禁止加熱煙，部分國家更將其視為減害政策的一部，促請政府重新審視條例。旅遊業從業員關注規管加熱煙連線指，正使用加熱煙的旅客或因草案，考慮入境有可能被檢控，而放棄來港旅遊。

香港吸煙與健康委員會則歡迎通過草案，認為可以藉此杜絕煙草以另類煙形式於香港流行蔓延。