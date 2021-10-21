海洋光譜號船員中招　過千旅客深夜急落船　准自行乘車離開

本港新冠肺炎疫情再生變數，今日(21日)傳出皇家加勒比國際遊輪「海洋光譜號」有船員初步確診，令逾千名受影響航程的旅客無法如期出海，滯留啟德郵輪碼頭。據悉，該名中招船員為後台員工，毋須與客人接觸，檢測發現後，患者已被第一時間隔離，故旅客可以自行回家，落船後毋須檢測，獲安排自行乘巴士離開。

皇家加勒比國際遊輪公司表示，旗下海洋光譜號原定今日出航的航程已取消。今日對船員的例行檢測中，1名船員的新冠病毒檢測結果呈初步陽性，即驗出新冠病毒。該名船員為無症狀感染者，已第一時間被有效隔離，並由醫療團隊密切監測。船公司重申，「海洋光譜號」上全部1,250名船員均已完成疫苗接種，並於登船前通過檢測和相關健康篩查，持無染疫證明再登船。

對受影響乘客，船公司將提供補償方案，今次郵輪遊取消後，乘客獲全額退回船費、港務稅；旅客每人可獲100港元交通費補貼，並額外獲贈與今次船次預訂船票用同等金額的未來航次抵用券，即每人獲免費同等郵輪遊1次。根據港府防疫指引，「海洋光譜號」今日出發航程已取消，所有旅客正陸續離開，再根據政府部門發布的指引進行相關檢測。

東網讀者卓先生表示，他原定今晚展開4日3夜的公海遊航程，惟登船不久，約9時便收到船長廣播，指收到衞生署通知有船員初步確診，要求船上所有遊客落船。他指船公司隨後指會有全數退款安排。據他觀察，船上有過千名遊客，現正排隊落船。

原定8月初復航的皇家加勒比國際遊輪「海洋光譜號」，啟航日期2度推遲，該船本月14日終於啟航。根據資料，號稱亞洲最新最大遊輪「海洋光譜號」，為催谷郵輪遊，早前推出折上折或1送3特惠計劃吸客。按有關計劃，兩晚郵輪遊的價格為每人1,048港元起。

「海洋光譜號」有1,300多名來自世界各地已接種新冠疫苗的船員，最多可載客逾5,600人，船上設有約2,000間房間及大型餐飲娛樂設施。