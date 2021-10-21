跨部門中環反黑工　拘尼泊爾假難民等6人

中區警區特別職務隊及機動部隊港島總區大隊，聯同勞工處及入境處，今日（21日）展開代號「冠軍」的反非法勞工聯合行動，在中區突擊搜查逾20個目標地點，包括食物加工場、餐廳、按摩店及地盤等，並拘捕6名男子。

下午大約1時，執法人員於中環伊利近街一個食品加工場內，拘捕3名尼泊爾籍假難民非法男勞工（32至51歲），涉嫌「受遣送離境令規限的人非法接受僱傭工作」。人員同時在現場拘捕一名31歲尼泊爾裔男僱主，涉嫌「僱用不可合法受僱的人」及「協助及教唆他人未獲入境處處長批准前從事僱傭工作」。

至下午3時，人員突擊搜查位於中環近蘭桂坊一個正進行裝修的單位，於單位內拘捕一名45歲持雙程證的內地漢，涉嫌「違反逗留條件」，以及拘捕一名40歲本地男僱主，涉嫌「僱用不可合法受僱的人」。所有被捕男子現正被扣留調查。

根據香港法例第151章《入境條例》，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年及罰款50萬港元。此外，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作，而任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，一經定罪，可被判罰5萬港元及監禁兩年。協助及教唆者亦屬於同罪。