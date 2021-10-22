6歲天瑜手術失誤變植物人長期臥床　慈父獲仁醫跟進病情

因醫療事故慘變植物人的6歲女童周天瑜，目前留醫需靠呼吸機維持生命，其家人早前在Facebook設立專頁，不斷更新女兒情況。天瑜的父親昨日(21日)在Facebook發文，指出在不久前，從電視裏看到一個叫「天使行動」的義診項目，並感恩在朋友的穿針引線下，昨日拜會了負責有關項目的「醫道惠民」中醫館，同時與姓黃的醫師會面，希望女兒天瑜可以得到黃醫師的幫助，從中醫方面尋求幫助天瑜的方法。

據天瑜的父親指出，除得到黃醫師親授一些對天瑜此類病人有幫助的按摩方法，更獲答應繼續跟進天瑜的病情。他形容黃醫師在整個過程都十分熱心，很有耐性的講解，真正從他的身上感受到甚麼叫醫者父母心。他才是真正的「星空下的仁醫」。

今年6歲的周天瑜，於2018年10月確診患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，經過多番治療，獲安排2020年5月21日於瑪麗醫院進行腫瘤切除手術。豈料手術期間，天瑜心跳停頓，腹部離奇膨脹，須剖腹排出積水。及後雖然恢復呼吸和心跳，但手術未能完成，更因身體長時間缺氧，現變成植物人。據其父母在Facebook透露，他們多番追查下，發現醫療團隊出現重大失誤及溝通問題，導致延遲48分鐘輸血。院方就此向病者家屬道歉，但強調延遲輸血與心臟停頓不一定有直接關係，並接受索償。