長期攝取氯霉素　恐損造血功能

食物安全中心今年7月發表有關夏季食物監測的結果，發現花蛤、蜆及貴妃蚌等3個水產樣本，含有法例禁止食用海產含有的獸藥氯霉素，疑是業界人士為延長保存時間，於運送途中添加抗生素。有藥劑師稱，長期攝入氯霉素會抑制骨髓細胞，影響造血能力，呼籲市民進食相關水產時應徹底煮熟才食用。

食安中心於本年4月至6月抽驗2002個樣本，其中生蠔、刺身等水產佔36%，炒飯及蛋等即食食品佔27%，整體合格率為99.85%。不合格的3個花蛤、蜆及貴妃蚌樣本均有氯霉素，涉灣仔鵝頸街市檔戶、荃灣楊屋道街市檔戶和沙田的新鮮糧食店，其中花蛤和蜆被驗出每公斤有5微克及0.6微克氯霉素，而貴妃蚌達1,400微克。中心表示有關水產已停售，正進行上游追蹤，如有足夠證據會檢控。

香港藥學服務基金會董蘇曜華表示，氯霉素由於可降低動物死亡率及互相感染的情況，過去不時為畜牧業所使用，而醫學界過去亦經常使用該抗生素，因其有一定藥效，但後來發現氯霉素會抑制骨髓細胞，影響造血能力，令氯霉素的使用愈來愈少，現時主要用於眼科外用藥物。蘇又指，雖然小量攝入氯霉素未至於會使人體病菌出現抗藥性，但長期攝入仍有可能影響造血功能，所幸氯霉素能被高溫改變結構從而變得對人體無害，因此呼籲市民進食上述水產時應徹底煮熟才食用。