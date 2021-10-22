通街無牌賣刺身　隨時食到腦膜炎

食物安全中心早前於貝殼類海產中，發現含有可致障礙性貧血的抗生素氯霉素，事件引起公眾對水產類食品的關注。然而，疫情下新鮮糧食店或凍肉店愈開愈多，不少更出售刺身食品，其中以蝦及貝殼類刺身最為普遍，但部分店舖未有獲食環署發出可售賣刺身食品的牌照，貨源成疑。有醫生則警告，進食儲存不當的刺身，隨時可致腦膜炎；議員亦批評，該署未有積極監管，使商戶「偷雞」售賣刺身食品的情況叢生，對食品安全以至市民健康構成風險。

記者日前巡視多區的食材店、凍肉店，其中於馬鞍山一個商場發現一間售賣各類冷藏食品及糧油雜貨的食材店，除了售賣牛肉、急凍海鮮等食材，其冷藏櫃內亦放有墨魚、馬刀貝、象拔蚌及生蝦等多款海鮮刺身供顧客挑選，價格由35至70元不等，食材旁則有寫上「解凍即食」字樣的標籤。而該些刺身除了生蝦有標明是來自泰國，其他食品則未有標明產地。

同區另外兩個商場亦有食材店出售刺身食品，其中一間凍肉店，有售赤貝、北寄貝等貝殼類刺身，以及來自越南的生蝦刺身和日本的帶子刺身。而另一間食材店販售來自日本北海道的盒裝帶子刺身，以及來自西班牙的刺身級深海紅蝦。另外，位於石門的一間食材店，亦有售賣來自日本的全殼刺身生蠔。

現時出售刺身類食品需要獲發有關牌照並獲食環署許可，根據《食物業規例》規定，任何人售賣該規例附表2所訂明限制出售的食物（包括刺身），須獲得該署的書面准許。惟記者巡查的5間有售賣刺身食品的食材店，僅得1間有於店內當眼處貼出新鮮糧食店牌照。

香港凍肉海產批發零售商會前秘書長鄭興表示，不排除有商戶為增加利潤而兼賣刺身，但售賣刺身的牌照及衞生環境要求較高，或因此促使商戶「偷雞」販售。議員劉國勳則指，食環署應按照機制加強巡查及阻止情況繼續發生。家庭醫生關嘉美則表示，胡亂進食來源不明、儲藏不當的刺身食品，有機會因感染金黃葡萄球菌及大腸桿菌等細菌致病，嚴重更可導致肝衰竭及腦膜炎等後果。

食環署表示，接獲東網查詢後已派員到上述處所巡查，發現4間處所違規售賣限制出售的食物，該署人員隨即根據《食物業規例》向有關經營者提出檢控，並會繼續留意有關處所，若發現有違規的情況，會根據該規例向經營者提出檢控。