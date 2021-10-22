掃蕩深水埗無牌樓上吧　警拘5男女

警方深水埗分區雜項調查隊及深水埗警區特別職務隊，昨日(21日)晚上約10時展開代號「虎撲」行動，突擊搜查長沙灣道252號一單位，行動中檢獲164罐啤酒及一批音響設備，拘捕5男女，警方相信行動已搗破一間無牌樓上吧。

當中52歲男主持及45歲女主持，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「藏有酒類飲品可再販賣用途」及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被捕。另外，單位內1男2女(47至54歲)，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕。他們亦違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女已被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續近2年，且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。