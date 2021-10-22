Dr.東：少喝水易患腎石　有血尿腎絞痛應盡早求醫

長期忍尿、不注重飲食、少喝水等，是現代人經常有的習慣，惟這種不良習慣卻容易導致腎結石的出現。而不少人對患有腎石有誤解，以為腎石多為男性獨有，泌尿外科醫生王皓明指出，不論男女老幼，如果不注重飲食，身體也會容易形成腎結石。他建議如出現血尿、急性腎絞痛等症狀，應盡早求診。

由於腎臟在身體的作用就如濾水廠一般，經身體化解後的雜質會由腎臟排出，同時可調節體內的電解質及水分，惟當飲食不當致體內失衡，便會使雜質沉澱在尿液，積聚在腎臟便會形成腎石。

王皓明表示，不注重飲食多指飲水不足，正常人一般需要每天喝2公升的水，而從事高危職業，如戶外勞動、悶熱室內工作等人士，則需要補充更多水分。但王皓明特別提醒，不要以為在辦公室工作人士不會有腎石，假如沒有經常性運動，加上「大安旨意」因排汗少而少喝水的話，便會容易形成腎石。

王皓明重申，飲食習慣對腎石的形成亦有所影響，建議應減少攝取含草酸鹽的食品，例如咖啡、茶、朱古力，尤其港人熱愛到茶餐廳，當中加工食品，例如香腸、午餐肉等含鹽量較高，若無補充足夠水分便會使腎石更易形成。而腎石的生長速度可快可慢，一般1至2年會生長至5毫米左右，而夏季會更容易缺水，若不補充水分則會加速長腎石的生長。

腎石的治療方法需要根據腎石位置而定，可用手術方式例如體外衝擊波碎石術或經皮腎鏡取石手術。而坊間一些所謂的「消石丸」並無醫學研究指可溶解腎石，故如出現血尿、輸尿管堵塞形成急性腎絞痛的症狀，王皓明建議患者應尋求醫生幫助，盡早求診。