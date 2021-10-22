腦退化長者患吞嚥困難抗拒服藥　新型水溶性藥物成新選擇

本港70歲或以上長者每10人就有1人患認知障礙症（腦退化），85歲以上長者更每3人就有1人患病。患者除了認知能力衰退，吞嚥困難亦是常見症狀。有醫生指吞嚥困難的長者在服藥時容易嗆倒或嘔吐，令他們更抗拒服藥。現時延緩腦部退化病徵的藥物中，有新型水溶性藥物推出，可溶於水或飲料中，增加患者用藥依從性。

老人科專科醫生戴樂群表示，認知障礙症患者會隨病情進展而持續惡化，身體機能也會逐步受影響，例如患者有機會在進食固體食物時難以吞嚥，連飲水亦可能嗆倒。食物亦有機會誤入氣管，從而誘發吸入性肺炎。他指吞嚥困難除了影響患者進食，亦會令患者在服藥時出現困難，不但令患者辛苦，亦為照顧者帶來困擾，包括需花大量時間勸食或餵食。

他指目前延緩腦部退化病徵的藥物中，推出了新型水溶性藥物，可溶於水、飲料、甜品等食物或飲品之外，亦可直接放於患者舌頭上，再慢慢喝一口水來輔助吞服已溶解的藥物，加強患者的用藥依從性。另外，要改善患者的進食能力亦有很多方法，坊間有不少機構提供各類型貼士，如安排合適環境及餐具、維持合適坐姿、豐富食物種類及質感、控制進食速度及分量，甚至有提供各類型軟餐等。