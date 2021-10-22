若出現面癱　黃金72小時內求醫能加快治愈

近期愈來愈多人關注面癱的成因。面癱指臉部神經麻痹，中醫學稱之為「口眼喎斜」，當大腦控制臉部表情及閉眼肌肉的第7條神經線受過濾性病毒感染時，病人免疫系統反應異常致臉部神經發炎、細微出血，令臉部一側暫時麻痹，導致病人不能控制臉部肌肉，如做出不同表情。

基督教聯合那打素中醫專科中心的註冊中醫師張浪表示，任何年紀皆可發病，惟糖尿病患者、孕婦、長者、壓力大及人體正氣不足者，即免疫力低的人，同屬高風險人士。面癱可分成周圍性和中樞性面癱，近期市民擔心注射新冠疫苗後的副作用，屬周圍性面癱，也稱「貝爾氏面癱」。後者會令病人的半邊臉癱瘓、該邊眼睛難以合上、鼻水直流、耳部疼痛等。

張指此病雖沒有生命威脅，卻會影響患者的儀容，繼而影響他們的社交和情緒，困擾病人的生活。於中醫的角度而言，若患者即時接受針灸和中藥的治療，一般能有效地在六星期至三個月內完全康復，沒有任何癱瘓的痕迹。患者另可自行熱敷或按摩臉部，適時戴眼罩和滴眼藥水，以防眼部受感染。因此，他呼籲若市民患有以上徵狀，應在黃金72小時內求醫，能加快治愈速度，同時復元愈快，出現後遺症的可能亦會大大減低。

張強調減少不當乘涼，即長時間向臉部長吹風，避免臉部血管收縮引致經絡功能失調，能預防患上面癱。張亦補充，市民應多吸收維他命、維持定時生活作息及充足睡眠，以增強自身免疫力。