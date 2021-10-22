東方日報A1：遲報淡水魚播毒　衞署害人一鑊熟

本港突然爆發侵入性乙型鏈球菌個案，短短40日已錄得79宗感染及7人死亡，衞生防護中心卻等數日後才確認當中32人屬群組爆發，一半人曾處理淡水魚，主要為鯇魚、大魚及烏頭，市民被累得一鑊熟。中心估計感染途徑可能與有關人士手部有傷口便處理未經烹煮的淡水魚，或食用了未煮熟的淡水魚有關。由於感染乙型鏈球菌的一般死亡率可達6.5%至11%之間，長者及有嚴重疾病，尤其癌症、糖尿及腎病人士的死亡率更高，今次淡水魚的乙鏈恐慌致人心惶惶，不少市民表示要暫戒淡水魚。專家則建議市民切忌手部有傷口處理淡水魚，應進食煮熟的魚肉，免疫力差的人士應更加小心。

衞生防護中心表示，化驗分析顯示79宗個案，當中7人死亡。32宗個案屬於血清三型基因序列型283（ST283），27宗個案為其他血清型或基因排序不相同，其餘20宗個案分析結果待定。根據初步流行病學調查，32宗ST283個案感染源頭相同，屬於群組爆發，分別為14男18女，介乎31至87歲，居於不同地區。他們主要病徵包括敗血病、化膿性關節炎、腦膜炎和膿腫或蜂窩組織炎。

在32宗群組感染中，大部分人經常到訪街市或超市魚檔，16人曾處理淡水魚，部分人報稱處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口，當中兩人為食肆廚師、一人為兼職魚販。群組中有兩人已離世，死因未能確定是否與感染有關。群組中並無人曾進食過生或未經煮熟的淡水魚，但前日有專家透露患者中有人曾進食生滾魚粥。

中心安排人員到街市魚檔採集樣本，部分個案曾到訪的街市內採集的環境樣本和魚樣本的基因排序亦屬ST283，與爆發群組的基因排序脗合。食環署已於相關街市徹底清潔及消毒，漁護署會到淡水魚批發市場採集更多魚樣本，協助確定本地養殖魚的情況，衞生防護中心目前仍在追查感染源頭。根據醫院管理局資料，過去3年錄得每月介乎9至26宗侵入性乙型鏈球菌個案，受影響人士主要為新生嬰兒和體弱人士。中心認為扣除上述32宗群組感染後，餘下27宗非上述群組爆發的個案，與醫管局每月錄得的平均數字相若。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，今次群組爆發的感染案件值得衞生防護中心關注，因兩街市都發現有環境樣本、水辦樣本，都帶有血清型號第三型乙型鏈球菌，而源頭是否在批發市場出現，引致兩街市有感染亦須跟進。他建議市民有傷口的話，先包紮好先去買餸，買魚時避免觸碰或先佩戴手套，回家後砧板及刀要分開避免與其他食物觸碰，要徹底煮熟，又指出高危人士要特別小心，例如免疫力出現問題、癌症病人、糖尿病人、末期腎病人士等。

衞生防護中心指出，大部分侵入性乙型鏈球菌疾病的感染途徑不明，較常見的感染途徑包括母嬰傳播，亦有報告指ST283的侵入性乙型鏈球菌存在於淡水魚中，特別是養殖魚。新加坡2015年曾發生多宗與進食淡水魚有關的ST283乙型鏈球菌感染個案，涉及146人。其他東南亞國家隨後亦曾報告在淡水魚發現ST283的乙型鏈球菌，包括泰國和越南。

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