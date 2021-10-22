新一期綠置居今公布價單　啟鑽苑樓王售價約385萬

新一期「綠置居2020/21」預計本月開始揀樓，房屋委員會今日（22日）公布其價單及售樓冊子資料。今次綠置居最受矚目的鑽石山啟鑚苑，其「樓王」為第4座36樓1室，售價約385萬港元，而最平單位為同座2樓6室，售價約118萬港元。早前攪珠中籤的申請人最快下周五(29日)起分批揀樓。

今期綠置居將以市價5折推售，項目除包括鑽石山啟鑽苑的2,112個單位，連同上期的525個貨尾單位，以及首次納入計劃的800個回收租置單位，總數將提供3,437個單位。是次參與「綠置居2020/21」總共收到7.2萬份申請，其中有3萬份為早前「居屋2020」安排下的「一表兩抽」，另有4.2萬份為新申請。

今期綠置居於今年8月進行攪珠，首10個號碼分別為54、23、20、49、60、21、57、68、25、70。由於家有長者優先揀樓計劃已預留800個配額，而家有長者的申請數共3.1萬份，即需要首2個號碼才有較大機會揀樓；而一人申請者共收到1.3萬份申請，有300個配額，即首2個號碼有機會揀樓；一般家庭申請共收到2.8萬份，此類申請者需要首5個號碼才穩奪中籤。