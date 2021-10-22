租置單位樓王售101萬　最平單位僅需14萬就變業主

今期綠置居及租置屋邨回收單位的價單及售樓小冊子今日(22日)出爐。房屋委員會今次除了出售新項目鑽石山啟鑽苑，亦破格首次加入約815個租者置其屋計劃屋邨的回收單位，遍布38個屋邨。其中「租置樓王」為黃大仙東頭二邨振東樓6樓07室，實用面積544平方呎，售價101.8萬港元。至於最便宜的單位為屯門良景邨良俊樓2樓06室，實用面積150平方呎，只需14.43萬港元即可入手，最低繳付5%，即7,200港元首期便可做業主。

根據租置屋邨回收單位價單，今次推出的租置單位以屯門山景邨佔最多單位(84個)，其次是觀塘翠屏(北)邨(74個)，以及黃大仙東頭(二)邨(52個)。當中「租置樓王」坐落黃大仙東頭二邨，鄰近有衙前圍村、東頭邨多層停車場及摩士公園。此單位設有陽台及花槽，可間出2至3房；惟面向同邨的裕東樓及貴東樓，景觀欠奉，樓望樓；加上屬於低層單位，易受附近停車場噪音影響。

而最便宜的單位則於良景邨，附近有零散山墳、骨灰龕，接近行山熱點「港版大峽谷」菠蘿山。此單位雖有窗台，惟同樣欠靚景，僅面向良傑樓、良景廣場及停車場。

房委會指出，租置計劃回收單位以「現狀」出售，即按單位目前的實際情況和狀況出售。而關於此等回收單位的實際情況和狀況，以及裝置和裝修物料或設施及設備的質量和適用性，房委會不作任何明示或暗示的保證或陳述，買方不得就其缺陷提出任何索償。