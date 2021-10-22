郵輪船員涉再度感染　疑無檢測結果邀客上船　何栢良促檢討

本港新冠肺炎疫情再生變數，皇家加勒比國際郵輪「海洋光譜號」有船員初步確診，令約1,200名受影響航程的旅客無法如期出海，令約1,000名已上船乘客一度滯留。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(22日)在電台節目表示，今次事件源於得到船員新一輪檢測結果前，船公司已安排乘客上船，結果有人初步確診，令乘客要下船等候多個小時。

當局估計中招的船員為再感染個案，若情況屬實，由於船員已接種新冠疫苗，料傳染風險不高。何建議改善船員檢測安排避免同類情況，若日後安排接種第3針疫苗，亦可向訪港船員開放。

至於政府要求進入政府大樓及辦公室下月起必須使用「安心出行」，何栢良認為值得支持，惟擔心具體行政安排影響執行，例如不少長者無智能電話，又經常要到郵局等設施，擔心新規定實施首日，輪候入內會大排長龍。另外，目前其他必須使用安心出行的豁免範圍都是15歲或以下青少年，惟政府大樓定為12歲以下，何質疑可能對市民造成混淆。

衞生署衞生防護中心表示，正調查1宗涉及郵輪船員的新冠病毒病外地確診懷疑復陽，即再度感染個案。懷疑再度感染個案涉及１名40歲男子，為郵輪「海洋光譜號」的船員。他曾於今年4月及5月接種2劑由內地研發的科興疫苗。

根據船公司提供的資料，病人曾於今年7月於馬來西亞確診。他今年8月抵達香港，抵港後曾進行逾10次病毒檢測，結果均顯示無確診。他10月19日於郵輪上採集的檢測樣本結果顯示確診，病毒量非常低。病人沒有病徵。檢視個案的流行病學資料和化驗結果後，中心認為該個案與外地確診懷疑再度感染個案脗合。