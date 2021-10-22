港府擬推法援三大改革方向　最快年內實施

法律援助制度近年被指存在漏洞，有傳政府完成檢討法援制度，建議推出3大改革方向：針對刑事案件，法援署不准許申請人自選律師代表，改由署方指派；在民事案件方面，大律師每年整體可接下涉法援的案件，由最多20宗減至15宗，事務律師則由35宗減至30宗，當中涉司法覆核案件，大律師每年可接下最多3宗，事務律師則最多5宗；以及公開更多涉法援案件數據資料。

據了解，政府短期內會諮詢立法會議員，以行政措施方式執行改革，不用修例，預期今年內便可實施。改革法援源於2019年反對修訂《逃犯條例》衝突，警方拘捕過萬人，惟不少被告成功申請法援，自行揀選大律師代表，而大律師再找來律師助手，變成有兩個律師代表，很多議員質疑根本不應該讓這些被告申請法援享用免費雙重律師，有人更關注有被告專門揀選一些早有聯繫的律師。

法援制度改革後，全部申請法援的被告人由法援署批出律師代表，按原本準則分配，更見公道。同時，可以讓更多大律師或律師有機會接手處理涉法援的案件，人人有機會累積經驗，避免集中由某些人打官司，防止壟斷及「打龍通」，避免令某些勢力或律師「坐大」。