警破20宗網上購物騙案拘3人　受害人包括律師

警方近日偵破20宗詐騙案，搗破一個詐騙集團。警方指去年8月至今年8月期間，涉案詐騙集團騙徒利用不同社交平台，假扮成為賣家，出售不同貨物包括口罩、月餅、嬰兒用品、名牌手袋等等，並聲稱可以提供人民幣兌換港幣服務。當受害人表示有興趣時，騙徒會提供不同的網上支付方法，讓受害人入數。當騙徒收到款項後，便會失去聯絡。

警方表示，該集團的騙徒一般不會與受害人見面，在其中一個案件中，騙徒聲稱可以提供人民幣兌換港幣服務，在受害人的堅持下，騙徒出來與受害人見面，期間，受害人按騙徒的指示將款項存入指定戶口，騙徒則吩咐同黨將一張空頭支票，存入受害人銀行戶口。受害人經網上銀行查看，發現帳面結餘多了該筆款項，誤以為成功交易，最後因銀行彈票，才知道未能收到款項。該名受害人損失28萬港元。

該20宗騙案發生於全港各區，受害人18女2男(18至56歲)，當中包括學生、主婦、保險顧問及律師等。受害人總損失逾60萬港元，金額介乎300至28萬港元。案件由新界南總區刑事部人員接手調查，並於前日(20日)，分別在中區及青衣拘捕2男1女(27至41歲)涉嫌「以欺騙手段取得財產」。被捕男女已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。

據悉，3人為案中主腦，策劃騙案，分別假扮賣家及親自收款。詐騙集團為加強警方追查難度及掩飾身份，騙徒會在短時間轉變社交平台戶口、電話及銀行戶口。行動中，警方檢獲一批手機、銀行卡、電腦及銀行文件等證物。警方調查仍在進行中，不排除稍後有更多人被捕。

新界南總區重案組署理總督察黃慧雯提醒市民，如交易以支票進行，需要提高警覺。另外，在網上購物最安全方法是相約對方見面交收，以現金交易。