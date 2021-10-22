議員力數強積金7宗罪　揶揄為「強迫金」

謝偉銓直言對強積金制度沒有好感，亦有市民稱為「強迫金」。(袁志豪攝)

為配合強積金電子平台「積金易」，立法會今日(22日)三讀通過《2021年強制性公積金計劃(修訂)條例草案》。但有議員力數「強積金七宗罪」，亦有議員指基本上是強迫市民投資，蝕多賺少，行政費高，透明度低，所以被稱為「強迫金」。

議員謝偉銓直言與很多市民一樣，對強積金沒有甚麼好感，雖然強積金公司及計劃看起來很多選擇，但基本上都是強迫市民投資，行政費高，卻沒有最低回報率保證。對於《施政報告》提及會探討鼓勵市民將強積金一筆過資產，轉化成退休後可定期領取的年金，謝偉銓批評官員發放的訊息含糊不清，網上瘋傳政府強迫市民購買年金，更有人指政府實質上是想阻人移民，設法不讓市民提取強積金。

至於議員陸頌雄甚至總結「強積金七宗罪」：對沖機制蠶食勞工權益、收取管理費欠透明、帳戶管理難查閱等，促請政府盡快完成取消強積金對沖方案。不過，保險界議員陳健波反指市民對強積金回報缺乏足夠理解，事實上經歷數次金融危機後，強積金回報仍然可觀。議員梁美芬反駁陳健波一輩子研究保險，事實上很多市民不懂得研究投資組合。

財經事務及庫務局局長許正宇稱，強積金計劃遷移至「積金易」平台後，預料行政費可減少30%。為讓投資者有更多選擇，以及清楚其用戶狀況，故決定修訂提升計劃行政費的透明度及可披露的資訊。