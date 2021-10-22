海外醫生條例三讀通過　林志釉憂難吸引專科醫生來港

立法會昨(21日)通過《2021年醫生註冊(修訂)條例草案》，容許海外醫生來港執業，毋須通過執業試。食物及衞生局局長陳肇始今早(23日)在電台節目稱，當局會盡快推行有關工作，但坦言難以評估修例可吸引多少海外醫生來港。病人政策連線主席林志釉質疑修例的吸引力，憂慮當局會發出指令，直接指明認可某些學院；他又透露，最近一次執業試，71名應考的內地考生只有20人合格，合格率只有28%。

陳肇始表示，當局會盡快推動有關工作，包括成立負責制訂認可海外醫學院名單的特別註冊委員會，料最快月底公布成員名單，11月開會，明年下半年公布認可醫學院名單。不過，她坦言難以評估修例後，能吸引多少海外醫生來港工作，但會加強對外宣傳。

就醫專早前批評政府容許有限度註冊醫生銜接到「特別註冊」，難以確保醫療水平。陳表示，法例通過後會再與醫專商討細節，而醫專由修例開始，一直都支持引入海外醫生的方向。

林志釉質疑，立法會通過醫生註冊修訂條例草案，對海外醫生吸引力不大。在過去有限度註冊制度下，每年留港的海外醫生都減少一半。以2019年計，經有限度註冊在港4間公營機構工作的醫生有111人，至去年只有49人，而今年只有28人。而且，本次修例所針對的專科醫生，通常已年屆30，成家立室，未必願意舉家來港。

另外，對於通過的修例，賦權食衞生局局長基於公眾利益，向特別註冊委員會發出指令，林志釉亦擔心當局直接指明認可某些醫學院，「政府行使權力好多時候都超越市民想像。」他舉例，今年舉行的其中一次醫生執業試「專業知識考試」，71名應考的內地考生只有20人合格，合格率只有28%。