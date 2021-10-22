2016年立法會IT界種票案　11被告囚6周至1年

2016年立法會資訊科技界選舉發生種票事件，的士司機從業員總會（下稱的總）5名理事會成員被指提供利益，誘使9名親友登記成為資訊科技界選民。這14人分別被控串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人、串謀詐騙、在選舉中作出舞弊行為接受利益罪等罪。14人當中，包括的總總幹事雷亞福的7人承認控罪，4人則經審訊後被裁定罪成，餘下3人則在中途獲不繼續檢控。11人罪成被告今天（22日）於區域法院分別被判囚6星期至1年，其中6人須把所收取的得益交回。

本案7名認罪被告，包括李為民（52歲、時任的總會務總監）、楊耀鴻（33歲、時任的總副秘書長）、潘秀芳（51歲、時任的總文員）、雷亞福（45歲、時任的總幹事）、雷偉芳（39歲、會計文員）、雷敬賢（23歲、學生）、陳琪南（48歲、建築工人）。他們承認串謀詐騙、串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人，以及在選舉中作出舞弊行為接受利益罪。其中雷偉芳及雷敬賢為雷亞福的妹妹及兒子，陳琪南則是雷偉芳丈夫的姐夫。另外4名被裁定在選舉中作出舞弊行為接受利益罪罪成的被告陳永鏗（22歲、學生）、郭家健（22歲、學生）、林澤謙（22歲、學生）、吳嘉浩（21歲、髮型屋助理），則是雷敬賢的同學及群組通訊人士。

法官勞潔儀今日決定，判李為民監禁 12個月、楊耀鴻監禁 8個月、潘秀芳監禁 7個月、雷亞福監禁 7個月、雷偉芳監禁 3個月12日、雷敬賢監禁 3個月、陳永鏗監禁 3個月、郭家健及林澤謙各監禁 6星期、吳嘉浩監禁 8星期、陳琪南監禁 2個月24日。另外，雷亞福、雷偉芳、雷敬賢、陳琪南、陳永鏗及吳嘉浩，將把分別收取的700至1000港元得益交出。

法官判刑時指，雖然當年2名候選人的得票差距太大，涉案的36張選票亦不是大數目，選舉結果並未因此而受實際影響，惟有關犯罪卻影響選舉的廉潔性，部分被告實際收取得益更是加刑因素。法官亦指本案涉及數人有組織分工犯案，首被告李為民擔任較主要角色，他為自己希望的選舉結果而參與犯案，罪責較重，但接納李非為收取利益犯事，其兩名下屬楊耀鴻及潘秀芳則是聽命行事。被告雷亞福於案中招攬親友參與計劃，連累其妹妹雷偉芳及兒子雷敬賢亦被捲入官司，法官接納其悔意，亦接納其妹及兒子乃主要出於對他的信賴而犯事。

至於雷敬賢的4名同學及友人被告陳永鏗、郭家健、林澤謙及吳嘉浩，法官指4人犯案時為18至19歲的中學生，接納他們年少無知，受同輩影響犯事，事後感後悔及因案受壓等。而案件已令他們留下案底，相信會影響將來的發展，重犯機會不大，認為短期監禁已有足夠威攝。