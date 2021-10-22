財匯局直接規管核數師　議員憂過嚴威脅生存空間

政府計劃擴大財務匯報局的權力，日後由局方直接規管核數師，包括進行查察、調查及紀律處分。立法會今日(22日)三讀通過《2021年財務匯報局(修訂)條例草案》，有議員指出中小企生存空間縮小，擔心局方矯枉過正，要求私人公司的核數會計要與上市公司的專業規管看齊，同時希望局方不止規管業界，亦要擔當角色支援業界。

議員周浩鼎發言時指，會計業中小企生存空間愈加縮窄、生意難做，希望局方可承諾於5年至10年內不要向業界徵收註冊費用，不要向業界「開刀」。另外，當局接手規管核數師後，周認為局方有責任帶領業界發展，尋找發展契機，可為業界提供不同課程等。

財經事務及庫務局局長許正宇指，財匯局已經具備調查、查察、紀律處分等職能，會繼續循序漸進，確保會計服務得到規管及提升。他指政府會以會計及財務匯報局取代會計師公會職能，以發出執業證書發證申請等，改革首年將會免除費用，政府提供的種子資金餘額會代為支付該筆款項；新設立的諮詢委員會以不同領域人士組成，並會向財匯局提供意見。