港台再有節目變動　《早辰。早晨》今播放最後一集　

港台又有節目變動，時事資訊節目《早辰。早晨》今播放最後一集。

港台再有節目調動，自2016年播放至今的晨早時事資訊節目《早辰。早晨》，今日 (22 日)播放最後一集，下星期一起同樣時段，即早上7時30分至8時，會改為重播中共紀錄片《敢教日月換新天》。港台表示，不時會檢討節目播放安排，不評論個別節目的內部編輯事宜。

《早辰。早晨》自2016年播放至今，是港台電視31晨早時事資訊節目，內容包括天氣、交通消息、報章社評等，該節目亦有提供即時手語傳譯，而今日播放的最後一集，內容包括引入海外醫生及縮班殺校潮。取代該節目的，是中央人民廣播電台拍攝的紀錄片《敢教日月換新天》，該節目本月初起已在港台播出，早上播放的是重播。

港台回應指，不時檢討節目播放安排，按《香港電台約章》下的公共目的和使命，為公眾提供「優質」節目及資訊，不評論個別節目的內部編輯事宜。

至於作為少數有手語翻譯的時事資訊節目，停播會否影響失聰人士接收資訊，港台指，港台的公共目的包括鼓勵社會共融多元，一直關注不同人士需要，每天晚上11時的《新聞天地》、星期三晚上8時的《盤點政策》等，都有手語傳譯。