綠置居今月揀樓　啟鑽苑最搶手　準買家冀與兒子共住敍天倫

新一期綠置居預計今月開始揀樓，房屋委員會今日(22日)公布價單及售樓小冊子等。位於觀塘的房委會綠置居銷售小組亦有開放予市民領取售樓資料等，東網記者今早約11時到場視察，見大部分人衝萬眾矚目的啟鑽苑而來，只有零星市民領取價單及小冊子。有滿臉笑容的準買家稱期待已久，故第一天就到場領取資料，對地理位置方便的啟鑽苑或其他位處九龍新界的租置屋較感興趣；亦有市民指期望購入啟鑽苑大單位，讓兒子搬回來同住。

聯袂而至的王氏夫婦稱，對售樓文件非常期待，因為「好不容易抽到(揀樓號碼)，想第一時間到場睇吓」，直言一開始想買租置屋，但估計大單位「一早畀人揀晒」，故希望可選購啟鑽苑的大單位，若租置屋有位於九龍或新界的合適地點亦會考慮。又稱預算足夠買入啟鑽苑，加上現居於九龍區，認為啟鑽苑地理位置優越、交通方便，之後打算夫婦2人一同居住，早前透過「家有長者」資格申請，不過暫仍未收到揀樓邀請信。

同樣第一日就到場取售樓文件的李先生亦難掩興奮之情，表示自己目標是購入啟鑽苑中層的3房大單位，方便一家3口居住，目前兒子在外租屋，夫婦2人則居於觀塘的公屋單位，買入大單位可讓兒子搬回家一同居住。又稱啟鑽苑較新，四通八達、靠近市區，如自己要出入醫院也會較方便。對於今次終於抽得較前號碼，李先生指「我已抽了居屋好多次」，唯一直未能一償心願，今次以「家有長者」申請，期望可選得大單位，由兒子供樓，他將來婚後也可在同一單位共組家庭。

陳小姐則稱，經朋友告知有售樓資料後隨即到場領取，對新一期綠置居亦感到非常期待，「因為價格便宜，而且我已抽了20次」，坦言「抽到都未必揀到，因號碼不是很靠前」，對揀樓不抱太大期望，但求能「執到個籌」。如有機會揀樓，期望可選購租置屋的大單位，因未有能力購買綠置居單位，認為租置屋「適合普通又不有錢的市民擁有自己一個單位」，屆時會與較年長家人同住。