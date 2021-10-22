立法會通過修訂議事規則　議員盼告別「垃圾會」

在泛民主派撤出立法會後，建制派議員頻頻修改《議事規則》，望阻止拉布亂象。議員狠斥攬炒派議員過往「政治行先，民生就擺埋一邊」，黑暴期間更裡應外合，把全港市民綁上「攬炒列車」，期望優化《議事規則》後可告別「垃圾會」的負面標籤。

立法會今日(22日)通過修訂《議事規則》，包括下屆會期起，向無故缺席以致流會的議員，施加1日酬金的罰款；議員改為自由選擇加入內務委員會及財務委員會，設下限50人；規定委員會主席選舉要在指定時限內完成等。議員林健鋒發言時批評攬炒派瘋狂要求點人數、「扯貓尾」互相提名選主席、衝擊主席台等，甚至走到外國「唱衰」香港，要求制裁中港官員，種種行為令行政立法關係跌到冰點、陷入災難局面。他希望藉修訂《議事規則》，可令議會秩序回復正常，在不久的將來重新成為市民引以為榮的議事平台，而告別「垃圾會」稱號。

對於非建制派議員陳沛然曾指，因為現時沒有反對派才可通過修訂，議事規則委員會主席謝偉俊指是不吐不快，強調並非趁反對派離開議會才修訂規則，亦非針對他們，只是為議會有序運作，防止重現無差別、塔利班式拉布行為。至於議員陳克勤則指，《議事規則》是君子協定，「規則係死、人係生」，若然日後仍有心懷不軌的人，一樣有辦法胡亂解讀規則，但提高門檻可減少情況重現。