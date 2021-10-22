政府今起向棕地作業者招標出租3幅新界地 最大幅逾萬呎

地政總署今日(22日)公布，將以短期租約方式招標出租3幅位於北區坪輋和屯門的政府土地，面積介乎3034至11298平方呎，租期為5年，讓受相關政府發展項目於明年或以前收地及清拆行動影響的合資格棕地作業者承租。招標由今日開始，至下月18日正午截標。

地政總署指出，因應古洞北/粉嶺北新發展區第一階段發展計劃、洪水橋/廈村新發展區第一期發展計劃、錦田南公營房屋發展計劃、橫洲公營房屋第一期發展計劃、朗邊公營房屋發展計劃，以及落馬洲河套地區發展第一期主體工程而受影響的棕地作業經營者，均可承租。地政總署表示會繼續物色合適空置土地，以短期租約方式招標出租，以供棕地作業經營者搬遷業務。

現行安排下，受政府發展項目影響的業務經營者，若符合申請資格，可獲發放法例訂明的法定補償，或以特惠津貼替代。惟地政總署表示，為協助棕地作業經營者搬遷業務和善用土地資源，該署一直物色合適的空置政府土地，並以短期租約方式招標出租。今次宣布招標出租的3幅土地就適合作儲存庫和工場用途。

當中佔地最大的土地，面積達11,298平方呎，位於新界丈量約份第77約坪輋，用途可分為3類，包括汽車修理工場、貨倉及露天儲物(不包括存放貨櫃、水泥、沙及化學品)。其次是位於新界丈量約份第77約坪輋孔嶺北路、面積3,734平方呎的用地，用途與上述相若。至於面積最小的用地，則位於屯門第40區浩發里，面積3,034平方呎，用途包括存放承租人的貨物及設立工場等。