網上招攬青少年組非法「收數隊」　警方拘14人包括學生

警方一直高度關注及致力打擊非法收數及當中衍生的刑事罪行，近日留意到有犯罪集團以幫助年輕人「搵快錢」作招徠，招攬青少年從事相關不法活動。經深入調查和情報分析後，警方在過去一星期進行執法行動，共拘14人(13至18歲)，涉嫌干犯「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」等罪行，當中有逾半數人為學生，另有部分人具黑幫背景。

為有效保護青少年，避免他們泥足深陷，新界北總區刑事部作出針對性調查和情報分析，鎖定一個招攬青少年從事非法收數活動的集團，相信他們涉及全港至少26宗案件。刑事部探員聯同網絡安全及科技罪案調查科，過去4日(18至21日)採取代號「弘光行動」，突擊搜查港九新界多個地點，成功拘捕12男2女，當中逾一半人為學生，其餘則報稱無業，部分人屬黑社會成員。行動中，警方檢獲10多部涉案手機。相信行動已搗破一個以社交媒體招攬青少年收數的集團。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

總區重案組高級督察李家榮講解行動細節，表示有部分財務公司會透過有三合會背景的中介人從事非法收數活動，例如派「收數仔」上門滋擾欠債人、張貼有恐嚇字句及淋油等，務求使欠債人及其家人感到擔憂，從而迫使他們還款。有關中介人會以「搵快錢」作為噱頭，吸引身邊相識的青少年成為出手收數的「爛頭蟀」，甚至利用他們在社交媒體上發放招聘廣告，招攬更多人加入收數集團，同時亦有利中介人隱藏身份，令警方更難追查。

李補充，相關網上招聘日趨普遍，該些中介人通常會向受僱人聲稱，每完成一單收數「任務」便會即日支付數百至1,000港元的報酬，並會提供的士費津貼。此外，他們亦會在招聘過程誤導青少年，訛稱用汽水混合水彩淋潑目標，對方事後可以清理乾淨，不會輕易報警，而犯案途中遇上警員截查亦不會惹禍上身，藉由花言巧語減低青少年的戒心。不少人信以為真，以為依足指示便可避刑責，惟完成「任務」再拍照交差後，中介人便借故拖延「出糧」，或欺騙他們再接數項「任務」再一口氣支付，結果從未給予任何報酬甚至失去聯絡。

總區重案組總督察關駿軒表示，警方與被捕青少年溝通後，發現他們毫不了解罪行嚴重性，大多數人均被有心人蒙騙，以為僅算輕微罪行，加上年紀輕亦判刑不重。實際上，刑事毀壞一經定罪，最高可判處監禁10年，即使是未成年人士，法庭亦可判處在勞教中心、更新中心、感化院等地方作羈留性刑罰，盼青少年勿受唆擺誤導，因而自毀前途。

根據警方數據，今年上半年全港共錄得3,289宗該類型的刑事案，其中新界北總區佔464宗，當中有愈來愈多青少年牽涉其中，情況惹人關注。關提醒家長要多留意子女，觀察他們的行蹤有無異樣，如有懷疑要即時介入，給予關心和尋求協助。是次行動中，警方亦透過社區支援服務計劃，將合適個案轉介予合作的非政府機構，冀協助被捕青少年及他們的家長或監護人，減低重犯機會。