覆檢委員會發表首份周年報告　建議保監局設投訴優次順序

保險業監管局程序覆檢委員會今日（22日）發表首份周年報告，報告選取了30宗個案進行覆檢。這些個案涉及保險業監管局（保監局）多項規管職能，包括處理投訴、保險公司授權、中介人發牌和行使法定權力覆檢委員會指，並沒有察覺保監局 有任何嚴重的內部程序問題，惟覆檢委員會認為保監局可在某些方面作出改善，包括建議保監局研究篩選投訴個案和訂定個案優次的方法，確保善用時間和資源。

覆檢委員會指，留意到本覆檢周期內保監局處理的個案數量龐大，已完結或終止的個案達20,956宗，委員會同時覆檢了當中12宗針對保險公司、中介人、保監局或其人員等的投訴個案，這些覆檢個案的處理時間介乎1至21個月。

覆檢委員會指，留意到部分個案的處理時間偏長，這通常與涉事各方處理個案需時有關。例如，在一宗涉及一名再保險經紀、一名勞合社的授權承保人和兩名分出者的商業糾紛個案中，投訴人在保監局用了14個月處理個案後撤回投訴。

為確保善用時間和資源，覆檢委員會建議保監局研究篩選投訴個案和訂定個案優次的方法，可考慮個案是否具備充分理據、個案的複雜性、嚴重性和普遍性、投訴是否不具名 (如適用)，以及保監局是否有足夠人手等因素。

財政司司長陳茂波表示歡迎，認為委員會對於加強保監局行使監管權力的問責性有重要作用。委員會能藉此全面覆檢保監局的內部程序和運作指引，並在報告總結委員會的工作和建議，有助確保保監局行使規管權力時公平而一致。