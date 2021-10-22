海洋光譜號船員公院覆檢結果無中招　惟衞署仍暫列初步個案

皇家加勒比國際遊輪「海洋光譜號」今日(22日)發聲明表示，早前被驗出初步確診的船員，按照衞生署的建議，再次於公立醫院進行檢測，檢測結果為陰性，即未有染疫，儘管出現最新的檢測結果，惟衞生署仍然界定檢測結果為陽性。

據船公司公布，該名船員日前在進行新冠病毒定期檢測中，樣本結果最初為不確定，其後同一樣本再次測試結果為初步呈陽性。

衞生署衞生防護中心早前表示，正調查1宗涉及郵輪船員的新冠病毒病外地確診懷疑復陽，即再度感染個案。懷疑再度感染個案涉及1名40歲男子，為郵輪「海洋光譜號」的船員。他曾於今年4月及5月接種2劑由內地研發的科興疫苗。

根據船公司提供的資料，病人曾於今年7月於馬來西亞確診。他今年8月抵達香港，抵港後曾進行逾10次病毒檢測，結果均顯示無確診。他10月19日於郵輪上採集的檢測樣本結果顯示確診，病毒量非常低。病人沒有病徵。檢視個案的流行病學資料和化驗結果後，中心認為該個案與外地確診懷疑再度感染個案脗合。