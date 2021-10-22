立法會通過削區會撥款權　議員稱市民寧願慳公帑捉老鼠

政府建議收回區議會在社區參與計劃及地區小型工程計劃的撥款權，立法會財務委員會今日(22日)通過對整體撥款範圍進行技術性修訂，配合地區小型工程計劃的撥款權轉移。有議員直指在黑暴區議員把持下，只談政治、不談民生，甚至有市民認為應取消區議會制度，節省公帑「捉老鼠」更好。

議員梁美芬批評部分泛民主派區議員不敢宣誓，「禽禽青」辭職，明顯心中有鬼，落得現今下場是與人無尤。她重提竟然連當時擔任警務處處長的鄧炳強「落區」都不受區議會歡迎，扭曲的氣氛令官員難以「落區」。議員謝偉銓同樣支持收回撥款權，指區議會早已失效，難怪市民認為應取消區議會制度，節省公帑清潔街道、捉多些老鼠、種多些樹，「都好過咁樣嘥」。他又批評原本區議會協助推行地區小型工程，反而變成阻礙建設，同時影響建造業界經營。

另外，議員葛珮帆認為地區小型工程進度一向緩慢，即使規模小，顧問研究費一樣高昂，她關注日後由政府負責提議進行工程項目，應完善規劃，例如整合一個地區一併設計、加設設施，帶來更好的成本效益，而不是花費數百萬加設一張椅子，令人覺得「政府做咩都係貴」。

民政事務局副局長陳積志回應指，政府一直追求實用、人性化的建設，不過以往區議員眼光較窄，只觀乎自己的選區，認為議員葛珮帆的提議良好，政府可發揮協同效應，一併設計區內不同位置的扶手、椅子等。他亦批評區議會在反對派把持下基本失效，不但沒有倡議推展項目，甚至阻撓項目，認為日後加強諮詢分區、防火、滅罪委員會等更直接、暢順，走少區議會程序後有信心可加快工程。

財委會主席陳健波報告今日是本屆最後一次財委會會議，已完成審核所有政府提交的建議，在今年度共批出120個項目，涉及的承擔額逾3,200億港元。