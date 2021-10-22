警臥底行動冚和勝和9賭場　拘黑漢及學生等137人

鑑於西九龍區以賭場式經營的非法賭博場所，其衍生的相關罪行數字有上升趨勢。另外，疫情下有娛樂場所為逃避警方偵查，將場所轉為地下化，並招攬新成員從事各種犯罪活動。西九龍總區刑事部於是自今年7月起開始，展開代號「速捷」行動，派出臥底探員滲入區內多個非法賭博場所，並於2星期前開始行動，直至昨日(21日)一共搗破9個以賭場式經營，由真人派牌的非法賭博場所，當中6個位於長沙灣，2個位於旺角，剩餘1個在油麻地，據悉，賭場由黑幫和勝和操控及經營。

西九龍總區刑事部鍾雅倫警司表示，警方另破獲2個詐騙集團及2個販毒集團，一共拘捕137名人士，包括110男27女(16至43歲)，牽涉超過200項罪行，包括經營或協助經營非法賭博場所、在非法賭博場所內賭博、販毒、串謀詐騙、自稱三合會會員、以及違反預防及控制疾病條例等等。行動中，警方檢獲多部電子產品、虛假文件、詐騙得來的銀行信用卡、大約600克毒品大麻、大量賭博工具以及大批籌碼及現金，涉款400萬港元。

該區重案組鄺應新高級督察指，不法分子經營賭場式的德州撲克，以及真人派牌的百家樂賭場，吸引未能離港的市民參加。另外，單位負責人招呼周到，甚至招募年輕女子真人派牌、提供賒數服務及售賣大麻，吸引年輕人參與，他們亦可以使用休息室及享受免費提供的膳食。

而賭檔內的不法分子亦互相認識，他們會招募年輕人從事搵快錢詐騙活動，利誘年輕人用假文件申請信用卡及向財務公司借貸，其後誘使他們破產以逃避債務責任。探員亦發現賭檔內有販毒集團售賣毒品給年輕人，甚至招攬他們運毒。

而不法分子不惜以高昂租金，物色超過4,000呎的單位作賭博場所，賭場主要位於工廈和商業大廈，亦有唐樓住宅。單位經過改裝，加裝木門，鋼閘，玻璃門，除了大門裝有閉路電視識別賭客外，單位亦設有隔音牆以提高隱蔽性，增加警方執法難度。為降低被警方搗破的機會，他們透過社交媒體招攬年輕客人。而有部分賭博場所，客人需要透過聯繫中間人預約時間進場，而新客則需要熟人介紹及作保薦人，才可讓其進入場內。

客人亦需在場外經閉路電視核實身份後方可進入。此外，集團亦會聘請人士負責睇水，在大廈附近街道及高處觀察，大部分均安裝閉路電視以監察四周環境。不法分子向場內賭客抽取佣金，於每一個賭局都抽取5%，場內賭注愈大，抽取佣金愈多。有部分賭場每日的賭額超過50萬港元，為集團帶來可觀收入。

據了解，每個場背後有2至3名老闆，賭場為吸引賭客而招攬年輕貌美女子做派牌員，該些女荷官每日的底薪加上貼士，收入可達數千至1萬港元。另外，每個賭場營業時間不定，由經營了一至兩周、至4至5個月不等，被捕的黑幫成員並非高層。

該區重案組李嘉蕙總督察指出，賭場式的非法賭博場所於西九龍有上升趨勢，於去年警方發現6間，今年首9個月已經上升至14間，連同是次行動總共為23間，比起去年大幅上升近3倍。是次行動有79名被捕人未滿25歲，佔總被捕人數6成，而未夠20歲亦有17人。當中不少人為學生。警方相信年輕人可能覺得以賭場式經營的非法賭博場所較為高級及安全，就算被發現也只是被票控。惟其實犯罪集團都是利用年輕賭徒搵快錢的心態，利誘他們犯罪。