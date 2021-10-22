外出用膳及外賣費用升幅收窄　9月通脹率為1%

政府統計處今日(22日)公布最新消費物價指數，9月份整體消費物價按年上升1.4%，較8月份的相應升幅(1.6%)為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，9月基本通脹率為1%。政府表示，主要是由於9月份上調公營房屋租金的影響消失和外出用膳及外賣費用升幅收窄所致。

細分各類消費項目，電力、燃氣及水單月錄得最大升幅，有23.6%；其他依次序為衣履(上升8.7%)、交通(上升5.4%)、外出用膳及外賣(上升2.8%)、耐用物品(上升2.2%)、基本食品(上升1.3%)和雜項服務(上升0.9%)。相反，2021年9月錄得按年跌幅的類別則為雜項物品(下跌2.1%)、住屋(下跌1.4%)和煙酒(下跌0.6%)。

今年首9個月合併計算，綜合消費物價指數較去年同期上升了1.4%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅則分別為3.0%、0.7%及0.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為0.4%、0.7%、0.1%及0.3%。

政府發言人表示，9月份的基本消費物價通脹率緩和至1%，這是由於去年同月上調公營房屋租金的影響經已消散，而外出用膳及外賣價格的按年升幅因基數效應而收窄。此外，儘管電力及衣履的價格升幅在能源成本飆升及本地消費需求改善下加快，但消費物價指數許多其他組成項目承受的壓力仍然較為輕微。

展望未來，隨着經濟持續復甦及進口價格的上升，整體通脹壓力在短期內預料會有所增加，而由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，基本通脹在今年餘下時間應維持大致溫和。