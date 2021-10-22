海洋公園八彩天梯藏危機　市民玩到掛彩　職員冷眼不理

放期去玩都要小心安全！海洋公園水上樂園開幕至今僅1個月，已出現市民玩水上樂園設施後受傷的個案，惟海洋公園的工作人員對受傷市民卻置之不理，甚至連救傷站位置都沒有主動告知，而涉事滑水梯亦沒有即時封鎖，仍繼續讓客人使用，不但罔顧安全，更令人感到心寒。東網記者正向海洋公園查詢。

有男讀者今日(22日)向東網報料，指他於本月8日約下午3至4時，在海洋公園玩「八彩天梯」的橙色天梯，當時他已完全跟足指示玩樂，例如手腳沒有離開有保護及減低阻力功能的俯衝式滑行墊。然而，他直言爬着滑行墊向下俯衝後，能隔着滑行墊感受梯間存有異物，玩完歷時約10秒的「八彩天梯」後，驚現其右手手肘附近位置的泳衣輕微撕破，亦有擦傷流血。

他遂向附近的當值人員反映，工作人員卻無動於衷，甚至是讀者向他們詢問才知道救傷站的位置，繼而在救傷站消毒止血。後來讀者亦發現當值人員沒有封鎖那條滑水梯，繼續讓市民享玩。

「八彩天梯」作為樂園重頭設施，位於躍動流域之中，由8條17米高、各107米長的彩色滑水道組成。每位玩家在事前都會獲配1塊滑行墊，前端設有2個把手，握緊後就可頭下腳上「瞓身」衝落滑梯。每條滑梯除了顏色各異，彎位與高低起伏也有所不同，玩時會感受到不同的速度感及離心力。