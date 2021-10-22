物業代理要求下屬上繳佣金　認收賄罪候懲

廉政公署早前落案起訴一名物業代理收受下屬共11.8萬港元賄賂，以協助對方促成2宗總成交價共逾5230萬港元的物業交易。這名被告今天（22日）在九龍城裁判法院承認2項代理人接受利益罪。暫委裁判官黃子豪將判刑押後至11月19日，以待索取被告的背景報告。期間被告獲准保釋候判。暫委裁判官另外亦頒令，被告須向僱主歸還涉案賄款。

本案54歲被告鍾家強，案發時為美聯物業代理（商業）有限公司（下稱美聯物業）之高級銷售經理。案情透露，涉案期間被告是美聯物業尖沙咀一間分行的主管，其下屬包括高級客戶經理顧鎮輝。美聯物業的物業代理在促成物業交易後，會分別向買賣雙方各收取成交價的1%作為代理佣金。美聯物業會據物業代理所促成交易為公司賺取佣金的金額，計算其每月應得的銷售佣金。被告作為分行主管，亦會就下屬促成的物業交易賺取主管佣金。

案情續指，被告於2016年12月吩咐下屬為他一名客戶物色商用物業。經被告及顧鎮輝推介，該客戶在2017年2月底以共逾5230萬港元，購入2個位於筲箕灣的商用物業，2物業的成交價分別為2500萬港元及逾2730萬港元。美聯物業其後就該2宗交易，向顧鎮輝及被告分別支付銷售佣金共逾28萬港元、及主管佣金共約15萬港元。但顧應被告的要求，把自己獲取的銷售佣金，在扣除應繳稅款後，將餘額分一半給被告，作為被告協助促成有關交易的報酬，金額共11.8萬港元。

除了今天認罪的被告，廉署亦分案起訴現年48歲的顧鎮輝。他於本年5月承認3項向代理人提供利益罪名，獲准保釋至今年12月21日判刑。