前空少海外訂真槍來港　認無牌藏械囚4年

曾任職機艙服務員的軍事迷，於2019年因無牌藏槍被捕。警方及後在他位於青衣及旺角的2個單位內，搜出4支真槍、逾百粒子彈殼及槍械組件等。他供稱涉案真槍是託友人在美國代購，拆件寄到香港後由他再組裝，並稱純為興趣而收藏。今年5月他在高院承認2項無牌管有槍械及彈藥罪，至今天（22日）被判監4年。原訟庭暫委法官陳仲衡判刑時指，此類案件根據案例須判處阻嚇性判刑，並指以現時香港的情況，阻嚇性更尤其重要。

33歲被告林靖峰曾任職機艙服務員達5年，但自2016年起無業。其父母於他年幼時已離婚，小時候與祖母同住，直至30歲才與母親及繼父同住。他被控於2019年1月4日在青衣聖保祿村，沒有持有相關槍械管有權牌照下，管有3支長槍、1支手槍及多件槍械組件，以及一袋共101粒子彈殼。他另被控於同日在旺角塘尾道龍駒企業大廈一單位內，管有1支電槍及1件槍械組件。

案情指警方接獲線報，於2019年1月4日在街頭截停被告，以涉嫌無牌藏槍罪名將他拘捕。被告承認藏有電槍及手銬，及後又承認在青衣及旺角均設有倉庫收藏真槍及電槍。被告之後帶警方到青衣聖保祿村、由其繼父持有的單位搜查，搜出2支機關槍、1支步槍、1支Glock26手槍、101粒子彈殼，以及一些槍械組件。之後他再帶警方到塘尾道單位，搜出載有氣槍及槍械組件的郵包。

被告向警方表示他是軍事迷，透過野戰發燒友的WhatsApp群組及朋友介紹下，認識另外幾名軍事迷，曾與他們見面及透過Telegram聯絡。他向其中一人透露曾託人在美國購買一支MK12步槍，經拆件後郵寄到香港。他知道進口真槍到港屬違法，是為興趣和賺錢加上貪玩才這樣做。而子彈殼則是他在夏威夷合法試槍時留下，他將之收藏留念，電槍則是他在外國網站購得。被告強調從沒使用過它們，亦無意圖傷人。被告承認曾用信用卡購買槍械組件40至60次，並曾出售夜視鏡等非法配件，獲得8萬至9萬港元。

法官表示，雖然警方在本案只找到槍枝，並無搜出子彈，但槍枝一旦落入不法之徒手中並配上子彈，後果將不堪設想，當中的長槍及機關槍更會造成災難性後果。法官又指從照片所見，被告把槍枝放在單位床頭的夾縫，並無好好收藏。若單位遭匪徒爆竊，該些槍枝不難被發現。不過法官考慮到單位內並無子彈、被告並無意圖以那些槍枝犯案、過往沒有案底，加上曾任義工多年及承認控罪，最終決定2罪共判囚4年。