前區議員容溟舟倒地被指扮跌　涉案男子襲擊罪名不成立

今年7月辭職的沙田區議員容溟舟，於去年12月在任時，到馬鞍山欣安邨屋邨辦事處監察車位抽籤儀式，期間倒地，並聲稱被一名中年男子用左手推跌，但被質疑是扮跌。該男子否認普通襲擊罪，經審訊後，今天（22日）在沙田法院獲判無罪。裁判官崔美霞指，容當時向身體壓向被告，被告的左手當時持續屈曲，不可能發力推倒容，現場保安只見到容倒地，但看不見被告推容，裁定容的證供不可靠，控方未能毫無合理疑點證明被告罪成。

被告陳健喜否認一項普通襲擊罪，控罪指他於2020年12月11日在欣安邨欣頌樓地下的屋邨辦事處外襲擊容溟舟。容供稱當時受房署邀請，到屋邨辦事處監察車位抽籤儀式，當日被告亦想要監察抽籤，惟房署因為疫情原因取消居民監察抽籤的安排。容指當時他向被告解釋安排，惟被告堅持入內觀看，其後被告用左手推他右胸，令他失平衡及倒地，事後頸部扭傷須送院醫治。

裁判官表示，根據現場閉路電視影像，容不斷朝被告方向前進，這與容稱被告嘗試衝入辦事處玻璃門的說法不符。容又供稱自己須靠近被告，以免被告聽不到他解釋房署的安排，惟片段顯示容幾度前進及逼向被告，亦錄下被告曾稱：「你（容）唔好行埋黎」及要求容戴好口罩，兩人有手勢及明顯有所交流，故認為容的說法存在內在不可能。

裁判官續指，片段顯示容不斷追著被告，雖然容稱被告想衝入玻璃門，惟在場其實有5至6名辦事處職員及保安，亦有保安曾上前調停，但容反手撥開保安及稱能自行處理，而且片段亦拍攝到容身體前傾，壓向被告，而被告先用左手阻擋，其後左手持續彎曲及須用前臂阻擋，雖然容稱遭被告用左手推及倒地，但崔官認為被告左手持續屈曲，不可能發力推倒容，認為容的說法存在內在不可能。