「Lunch哥」涉置地廣場行為不檢　與六旬女子同受審

示威者常客「Lunch哥」李國永被指在去年9月初一次「和你Lunch」活動中，在中環置地廣場中庭行為不檢，事後與一名女士一同被控。2人都否認控罪，案件今日（22日）在東區裁判法院開審。商場保安主管供稱，當日2名被告在場大聲叫喊政治口號，又欲衝上商場2樓。他們遭到保安阻撓時，與保安起衝突。

現年19歲的李國永及同案62歲女被告陳麗珍，被控於2020年9月7日，在中環置地廣場地下的公眾地方作出擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞，意圖破壞或激使他人破壞社會安寧。陳另被控一項普通襲擊，指她在同日同地襲擊尼泊爾籍男保安Ganesh Gurung。

控方傳召Ganesh Gurung作供，他是中環置地廣場的保安主管。案發當天中午，他接到上司的通知，指中環置地廣場地下出現示威者，而他負責阻止示威者走往上層，並且確保示威者不會發出嘈音。他與同事到達現場後，看見李和陳正在叫喊政治口號。及後2人試圖沿扶手電梯上2樓，遭保安聯手阻止，期間李表現憤怒，並質問保安為何阻撓，陳則大力推向證人的背部。

證人在接受辯方盤問時，同意當日無阻止2名被告叫喊口號，因為置地廣場的物業管理署是容許示威者在中庭示威。陳沒有法律代表，她親自盤問證人時就指，當時她在扶手電梯入口，遭到一名女途人從後推撞。同時證人就站在她的前方，用背部挨向她。她因擔心會發生意外，才在情急下推向證人背部兩下。惟證人不同意此說法，指陳當時身處的位置沒有危險。